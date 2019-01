Del Toro busca a talentos para trabajar en la película ‘Pinocho’

Tribuna

Ciudad de México.- Guillermo del Toro está dando de qué hablar, luego de que lanzara una convocatoria para atraer talento y anexarlos al proyecto de Pinocho.

El cineasta mexicano había informado que uno de sus proyectos más ambiciosos se hará realidad y que será el encargado de adaptar el cuento clásico para Netflix, pero en formato stop-motion.

Es por eso que uno de sus colaboradores más cercanos y quien fuera el encargado del diseño de la cinta The shape of Water, Guy David, subió a su cuenta de Twitter el anuncio donde se buscan personas talentosas para unirse al proyecto de Del Toro.

Job listing: Guillermo del Toro's upcoming PINOCCHIO is currently accepting job applications for Storyboard Artist via the link below. For all submissions please follow the job application process listed: https://t.co/r7UuaTshzM

— Guy Davis (@GuyDavisART) January 26, 2019