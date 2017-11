Dejan sin trabajo a 100 comerciantes del Agropecuario

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Vendedores ambulantes que laboran en el Centro Comercial Agropecuario, denuncian que sin explicación alguna se les negó el permiso para trabajar. Sergio Barajas Triana, quien dijo tener 14 años como permisionario, informó que tal situación la padecen alrededor de 100 comerciantes.

“Hay quien vende alimentos, hay quien vende café, hay quien vende por temporada de Navidad hasta regalitos, hay quien vende bonetes, guantes, son diversos productos los que vendemos.”

El comerciante lamentó que no es la primera vez que se presentan situaciones de ese tipo, además de que resulta complicado proceder legalmente en su defensa, dada su situación de informalidad.

“Estamos desprotegidos completamente, no nos avala ni el recibo que pagamos por mes. Nos avala los 30 días del mes, como en esta ocasión. Hoy se acaba el mes, hasta ahí vendemos. Y si mañana tenemos, no amenaza, pero nos avisaron que no nos van a dejar entrar mañana a vender.”