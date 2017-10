Defiende PAN reingeniería burocrática en Gobierno de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gustavo Báez Leos, vicecoordinador del grupo mayoritario del PAN en el Congreso del Estado, defendió la propuesta del gobierno de Aguascalientes para una reingeniería del estado burocrático; rechazando que esto derivaría en despidos de personal y garantizando ahorros al erario por 40 millones de pesos

“Es una simplificación de la burocracia. Es la unión de algunas dependencias, como el caso de agua que se va a Medio Ambiente y se empiezan a concentrar áreas. El tema de movilidad que es la apuesta del gobierno, donde se crea una dependencia para este tema y darle la confianza al ejecutivo para que pueda trabajar de esta manera”, señaló el legislador blanquiazul.

El gobierno estatal que encabeza el también panista Martín Orozco Sandoval presentó una iniciativa a la Ley de Administración Pública que plantea reestructuración en algunas áreas del aparato oficial, incluyendo casos como el de modificar la Secretaría de la Juventud a tener de nuevo categoría de instituto.

– ¿Qué ahorros se tendrá para el estado y cuánto?

– Tenemos entendido que por lo menos en nómina de personal hay un ahorro de 35 a 40 millones de pesos, que estarán destinados a otras causas y ver dónde de va el recurso. Una de las preguntas que hicimos es si habría despidos y no los hay. No habrá despidos.

– ¿No eran necesarios estos puestos?

– Desde un principio ellos detectaron que podrían trabajar así el Ejecutivo y quedó claro que pueden seguir trabajando así en los siguientes años. Lo de movilidad sale de Seguot y no se crean nuevos espacios.

– ¿Decía que sí habría 90 recortes de personal?

– Es que no se han dado los espacios, van a desaparecer dentro del organigrama en la burocracia. Pero no están ocupados, no van a haber despidos, que estemos tranquilos.

– ¿No hay riesgo de demandas laborales?

– Al contrario, es una simplificación de la burocracia. Vemos la visión del gobernador de que sean muchos más ágiles los temas y que cada área esté con los mismos temas, pues de repente tienen diversos temas y no alcanzan a cubrir y se le apuestan a una simplificación.

– En el caso de la Secretaría de la Juventud, ¿no es un retroceso en atención a los jóvenes?

– No, así se viene trabajando, en los últimos años con Luis Armando Reynoso dio buenos resultados y no es un retroceso. No merma y buscarán una ampliación pues hay que reconocer que hay mucho más infraestructura en el tema de la juventud y pueden buscar recurso federal.

– ¿No merma en ningún caso en cuanto a recursos?

– No, ni en las acciones de gobierno. Eso tampoco quiere decir que los jóvenes no sean importantes. Es la manera más clara en el manejo de este instituto.

– ¿En el caso de la Secretaría de la Familia se creará?

– No viene en la iniciativa y es un tema que nosotros no traemos.

– ¿Crees que es necesaria?

– Yo creo que puede haber una gran coordinación en las dependencias. Ya tenemos juventud, tenemos mujeres y puede haber una coordinación por la familia y es que lo están haciendo hoy en día.

– Pero fue una promesa de campaña…

– Es un tema del Ejecutivo que él tendrá que ver.