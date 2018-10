Defiende Báez Ley de Movilidad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gustavo Báez Leos, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, defendió el contenido de la Ley de Movilidad del Estado. “La aprobación de esta ley no fue algo rápido, ni sencillo, ni tampoco fue hecha con los pies”, manifestó el también legislador panista.

Báez Leos ejemplificó que con la Ley de Movilidad se le han dado herramientas al Gobierno del Estado para revisar posturas como la que asumió la concesionaria de transporte Atusa, iniciando un paro de unidades ayer por la tarde.

“Hubiera sido un error que la ley no contemplara hechos como el que estamos viviendo hoy. Si pasa algo, ya tienen las herramientas para ponerlas en práctica. Ya es un tema del Ejecutivo”, adicionó.

A inicios de la semana, el diputado de Morena, Heder Guzmán Espejel, se lanzó en contra de la Ley de Movilidad que aprobó la pasada Legislatura, afirmando que fue hecha “con los pies”.

– ¿No coinciden con el diputado de Morena que se debe cambiar la ley?

– Toda ley es perfectible, sobretodo en su momento de aplicación. Yo creo que la ley está bien y aquí se encuentra el ejemplo más claro. Si no se hubiera contemplado un acto como el que pasó el día de ayer, entonces si estaría hecha con los pies. Si algo se modifica, lo haremos pero no para que gane el gobierno sino los usuarios.

Báez Leos, quien fue de los diputados de la pasada Legislatura que aprobó dicha legislación, reconoció que el gobierno del estado no ha doblado las manos ante las presiones de un aumento al transporte.

“Les hemos puesto al ejecutivo las reglas y ellos podrán utilizarlas”, insistió el legislador del PAN.