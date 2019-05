Deficiencias en camiones urbanos ocasionan que tengamos tantos coches: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De ninguna manera será sencillo adecuar el servicio de transporte público, señaló Juan Manuel Gómez Morales, diputado local por el PRI, quien añadió que se trata de una necesidad.

“Obviamente no será un proceso fácil. El gobernador (Martín Orozco) está consciente de ello”, apuntó.

Entrevistado luego de un encuentro en que los legisladores locales participaron con el gobernador panista en torno a la modernización del servicio de transporte, Gómez Morales comentó que el proyecto luce positivo.

“Por ahora vemos que está interesante. Queremos que sean unidades dignas y que beneficien a la población”, señaló.

Las diferencias entre el gobierno del estado y concesionarios de transporte alcanzaron un nuevo enfrentamiento, cuando el lunes último varias unidades de camiones bloquearon el centro de la ciudad, generando la intervención de seguridad pública que derivó en algunas detenciones.

Al respecto, el diputado del PRI aseveró: “es bueno que se modernice el transporte público. Es lamentable que se haya llegado a un encuentro con las fuerzas del orden, pero confiamos que sea para bien de la población”.

Más aún, Gómez consideró “el asunto es que el servicio de transporte público sea efectivo. El gran problema es que no es efectivo y por eso tanto coche, si hubiera un servicio efectivo, no tendríamos la necesidad de tener tanto coche”.