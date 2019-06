Declaran saldo blanco tras jornada electoral

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gabinete de Seguridad del Estado de Aguascalientes, declaró saldo blanco tras concluir la jornada electoral de este 2 junio.

El Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, detalló que en total se registraron 60 incidentes o reportes con 8 personas detenidas.

Habló de que en lo general se trataron de asuntos menores que fueron desde riñas, disturbios y motivación al voto.

“En lo general fue una jornada tranquila, lo único que lamentamos es la baja participación ciudadana, pero en lo que a nosotros compete cumplimos con la tarea de sacar una jornada tranquila sin mayores contratiempos y con saldo blanco”.

En el caso particular del altercado que sostuvo en el C4 el legislador por San Luis Potosí Pedro César Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, el Fiscal General Jesús Figueroa Ortega, reveló que no tuvieron conocimiento o intervención alguna de los hechos, siendo un problema que atendió por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo que no hay denuncia alguna de por medio sobre los hechos de parte de nadie.