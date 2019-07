Debate MOS-Jiménez también divide a diputados del PAN

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Las abiertas diferencias entre el gobernador Martín Orozco Sandoval y la alcaldesa reelecta de la capital Teresa Jiménez Esquivel, ambos del Partido Acción Nacional, hicieron eco en la bancada de ese instituto político en el Congreso del Estado.

Dentro del grupo mayoritario del Poder Legislativo, los legisladores blanquiazules ya comenzaron a inclinarse hacia alguno de los titulares de las dos principales posiciones políticas de la entidad.

Por su lado, el diputado Luis Enrique García López aseveró que con su reciente triunfo en las elecciones intermedia, Jiménez ha desplazado a Orozco en su calidad de principal referente del PAN en el estado

“Yo creo que en este momento debería considerarse a Tere como la líder moral del PAN. Sin embargo, que somos conscientes de que el gobernador no deja de ser gobernador y que sigue siendo el primer panista del estado”, apuntó.

– ¿Pero una cosa es ser dirigente y otra ser líder?

– Totalmente de acuerdo, el paso del gobernador por tantos años que impulsó al partido, él ha de reconocer que el liderazgo ya no es algo que traiga bajo el brazo, pero tampoco podemos desconocerlo como el actor panista más importante del estado.

Sin embargo, esta postura fue refutada por su compañero de bancada Alejandro Serrano Almanza, el cual insistió que la figura del gobernador continúa siendo la mayor referencia del panismo aguascalentense.

“Decirles a los compañeros que se tranquilicen. Que no es el momento de campaña y no es un momento de divisiones”, recalcó.

Serrano Almanza, quien fue funcionario a inicios de la gestión de Orozco, recalcó que el gobernador “sigue siendo el líder moral y sobre todo el primer panista de Aguascalientes”.

Orozco y Jiménez ganaron sus respectivas posiciones en 2016, pero después han sostenido diferencias públicas en temas de seguridad y hasta en cuanto a la misma reelección de la alcaldesa que consiguió hace unas semanas.