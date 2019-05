Debate Ciudadano organizado por Coparmex es ganado por Arturo Avila

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el Debate Ciudadano organizado por las Cámaras Empresariales y Organizaciones de la Sociedad Civil, el candidato de MORENA, Arturo Ávila, demostró una vez más ser el ganador del encuentro al presentar las propuestas que realmente pueden generar un cambio en Aguascalientes.

Esta vez tuvo la oportunidad de dialogar con Juan Camilo Mesa, Rector de la Universidad Cuauhtémoc, a quien le explicó los dos principales problemas de Aguascalientes, el primero de ellos se refiere a la falta del servicio de agua potable, una de las tantas promesas incumplidas del PAN; y, en segundo lugar, subrayó el incremento en los índices de inseguridad.

Afirmó que en Aguascalientes tenemos el agua más cara del país y de América Latina, por eso es necesario tomar el control del vital líquido porque las decisiones se toman en Francia como un número más de negocio.

Respecto a la seguridad pública, reiteró que habrá una Guardia Municipal, un modelo que replicará los mejores esquemas para vincularla a la Guardia Nacional, puntualizó que el objetivo no es militarizar a la policía, es convertir a la policía en la mejor corporación de nuestro país.

“Acabo de escuchar que quieren coordinar el tema de seguridad. Perdón, ¿Puede haber coordinación en materia de seguridad con el Presidente de la República cuando ella lo llamó mentiroso? ¿Puede haber coordinación en esos términos? ¿O qué, va a tener coordinación con el Gobernador cuando es de todos sabido que hay una enorme confrontación? Por favor, seamos honestos”, manifestó.

Arturo Ávila reiteró que esta elección es muy importante porque los hidrocálidos definirán cuál es el rumbo que quieren de la Ciudad, el de aquellos que hoy acuden a estos debates a proponer lo que no cumplieron como gobierno o este nuevo modelo que tiene entre sus proyectos una Guardia Municipal, una Consulta Ciudadana para el tema del agua potable y una estrategia frontal para el combate a la corrupción.

En este encuentro también pudo dialogar con los asistentes y ciudadanos que enviaron su video a través de redes sociales, con quienes compartió la propuesta de movilidad Municipal más importante en la historia moderna de la ciudad, que consiste en la construcción del “Tren Hidrocálido”, que se implementará en tres etapas comenzando en el centro de la Ciudad. “Y claro que se puede, se puede porque tendremos el apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y también porque no habrá corrupción, y aquí hay varios amigos míos que me han dicho que les piden moche, y no lo pueden negar”. Afirmó

Esta es la segunda ocasión en que se contrastan las propuestas municipales, la de los políticos de siempre, relacionadas con mantener las condiciones de marginación y pobreza en diversas zonas de la capital, mientras que la de MORENA tiene el objetivo de generar condiciones de desarrollo personal y productivas para todas las personas.

Ante la inquietud de los empresarios de la construcción para garantizar que se elimine la corrupción en los contratos de obra pública, el candidato de MORENA detalló que en su administración se implementará la Agencia Anticorrupción, habrá plataformas tecnológicas que no permitan sobreprecios, se privilegiarán a empresarios locales, pues el objetivo principal es transparentar los recursos públicos.

Reiteró la invitación para que el próximo 2 de junio las familias acudan a votar por MORENA y de esta manera Aguascalientes se integre a la Cuarta Transformación encabezada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.