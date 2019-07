De uno a tres años de cárcel para madre que abandonó a su hija amarrada a rejas del DIF

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De uno a tres años de cárcel podría enfrentar la madre que abandonara amarrada a su menor hija a las afueras de las instalaciones del DIF estatal, esto al fincarle la figura delictiva de abandono de personas.

Así lo advirtió el Fiscal General de Aguascalientes Jesús Figueroa Ortega, quien abundó en el caso en el sentido de que la madre ya está localizada, más no así detenida.

-¿Qué dice la mamá, porqué la abandonó, fue por pobreza?

-Me gustaría en ese momento reservarme la información, precisamente porque apenas estamos integrando la carpeta, esto para no contaminar la indagatoria, pero le digo que ya está localizada la mamá y ya se le realizó una primera entrevista.

-¿Hay maltrato a la niña, lesiones?

-Bueno, como ustedes se dieron cuenta la niña en el primer lugar en que estuvo fue en un hospital para su valoración, si detectamos que la menor tiene limitaciones tanto físicas como mentales, sabemos que tiene un antecedente de una enfermedad crónica grave y está sujeta a una situación clínica importante, pero fuera de eso la niña no tenía excoriaciones o hematomas que mostraran que estaba siendo agredida recientemente.