De momento no he pensado en declararme diputada independiente: Urrutia

Trabajo bien en equipo con mi bancada

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- María Cristina Urrutia de la Vega diputada panista aseguró que no existe ningún problema con el resto de sus compañeros de bancada, la mayoritaria en el Congreso local, no obstante externó que por “de momento“ no ha pensado en declararse como legisladora independiente.

En charla con El Clarinete la representante popular por el Distrito X, frente a algunos rumores de que estaría trabajando de manera aislada, aclaró que “no tengo idea quién diría eso, pero no creo que haya razón para hacer un comentario similar, de ninguna manera“ dijo.

Posteriormente la presidenta de la Comisión de Salud atajó “estamos trabajando muy bien en equipo, hay de pronto algunos desacuerdos como en todas las familia, en la suya y en la mía como seguramente por ejemplo, seguramente los hay. Pero no, de ninguna manera. Estoy totalmente de acuerdo en trabajar en equipo, se han trabajado iniciativas como bancada, no veo de dónde venga ese comentario“, sostuvo.

¿No habría algún riesgo entonces de que se declarara diputada independiente? Se comenta que usted se salió del chat de los diputados del PAN.

-No, no hay fundamento sobre eso, es completamente mentira, no se quien lo manejaría pero es completamente falso, ¿me dijo al inicio sí me lanzaría de independiente? – No está en mis planes, en este momento en absoluto. Pero no, está como infundado eso, se me hace como algún chismecillo que anda por ahí. Y me alegra mucho que me lo pregunte directamente. Pero en absoluto, no hay ningún pensamiento ni cercano a eso, me sorprende porque lo veo cómo muy mal fundado, muy falso, no veo ni por donde siquiera. Totalmente fuera de lugar“.

Más adelante Urrutia de la Vega acotó “le insisto si hay de repente desacuerdos normales humanos, perfectos eso una bancada donde hay respeto, hay comunicación. A ratos estamos cada uno en nuestras actividades laborales y eso nos distancia un poco pero no es un distanciamiento de problema, de fractura de ninguna manera“.

Por último la novel política puntualizó “estamos trabajando en equipo todo, sin ningún problema y yo tengo excelente relación, pues con todos. Con unos mejor que otros sin duda pero no puedo hablar de tener una mala relación con ninguno de mis compañeros, ni de la bancada, ni del resto del pleno, tenemos en general una buena relación. Bueno hablo por mí, pero no, absolutamente no“.