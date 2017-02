De chofer de líderesa del PRI, a director de Desarrollo Social en Municipio de Ags

Claudio Bañuelos

El Llano, Ags.- La vida es bella para algunos en México, uno de ellos es Hugo Guerrero quien apenas en diciembre pasado era chofer y ahora es funcionario municipal. Con toda seguridad tiene los conocimientos para atender esa área.

En una reunión que sostuvo con militantes de su partido, el alcalde de esta cabecera municipal, Ramiro Salas Pizaña emanado del Partido del Trabajo, justificó que no le quedó de otra más que darle el cargo de director de Desarrollo Social a quien fuera chofer de la lideresa del PRI en la entidad, Norma Esparza Herrera.

Ante los reclamos de parte de militantes, el munícipe explicó esta situación “hace unos pocos días me llamó esta Norma Esparza y me comentaba de esta dirección y le dije ´no, no hay problema pero requerimos una plática, no por teléfono, sino una plática ya más en corto y en otro lugar’ y me comentaba de esta dirección y por mi lo que se dijo aunque no este escrito yo lo respeto porque esto es institucional y de alguna no tenemos porque echarnos para atrás“.

Salas Pizaña agregó “y bueno en este sentido me hizo ya una propuesta ella y me hizo algunas propuestas, ella pero yo le dije que yo no podía y que aunque fueran priistas yo sabía que habían andado por otro lado (jugando contras), pero definitivamente no iba a poder trabajar con ellas, entonces yo le dije que me diera otras opciones y le dije ‘dame otras propuestas y me dijo, las quieres ahorita y le dije que si, entonces me dijo que le diera algunos días y me dijo que ella me llamaba, pero el día que yo tomé protesta me indicaron que las cosas venían de otra manera: esta es la persona que queremos que sea (que ocupe el cargo) y el mismo día 31 de diciembre en la tarde ahí me lo presentaron, yo no lo conocía sinceramente y me presentan a este Hugo Guerrero y es en este caso es el director de Desarrollo Social y yo no lo conocía, aquí en la región jamás lo había visto“. expresó.

Hugo Guerrero apenas hasta diciembre pasado se desempeñó como chofer de Norma Esparza Herrera, la dirigente del Revolucionario Institucional.

Hay que recordar que el PT fue con alianza con el PRI, el PVEM y el PANAL, por ello la repartición de cargos.