De 3 desparecidos en feria resultó que no estaban muertos, andaban de parranda

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Al menos tres denuncias por desaparición de personas durante la pasada edición de la Feria Nacional de San Marcos atendió la Fiscalía General del Estado, indicó su titular Jesús Figueroa Ortega.

Sin embargo, el mismo mencionó que estos tres casos que se dieron durante la verbena se localizaron o regresaron a sus casas, esto luego de andar en la fiesta.

“Una andaba como dice la canción, andaba de parranda, otra más apareció con una vecina y otra también andaba en la fiesta”.

Así mismo, Figueroa Ortega consideró que el problema de las desapariciones en el estado no es un problema grave, sin dejar de reconocer que los casos que se tienen preocupan y ocupan a la autoridad.

-¿Hablando de ello, de los casos de las fosas que han sido encontradas últimamente en Jalisco y en otros estados no se han detectado más cuerpos de personas de Aguascalientes con reporte de desaparecidas?

-No tengo ningún dato de eso, Jalisco tiene los datos de las muestras que se levantaron en Aguascalientes hace un año y ellos son los que nos avisan, hasta ahora solo tenemos el caso que se dio el año pasado de un cuerpo encontrado en el trailer que paseaba decenas de cuerpos.

Por último, reveló que como parte de la creación de la Comisión Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Aguascalientes ya se cuenta con una fiscalía especializada en la materia que será la encargada de llevar específicamente estos asuntos de desaparecidos y la comunicación con los familiares.