DC Comics fracasa al querer burlarse de Ryan Reynolds

Los Angeles, E.U.- Tras el comentario que hizo Deadpool sobre DC Comics en su más reciente tráiler, el estudio intentó burlarse de él, pero fracasó en el intento.Luego del chiste hacia DC Comics por parte de Deadpool en su último tráiler, el estudio intentó regresarle una cucharada de su propio chocolate a Ryan Reynolds.

Fue a través del Twitter de Teen Titans Go que DC Comics le respondió al actor de Marvel.

“Hey Ryan Reynolds, vimos el nuevo tráiler de Deadpool. Nunca olvides que antes de volverte un personaje de Marvel, fuiste parte del universo de DC Comics. #TeenTitansGoMovie”, se lee en el mensaje.

Hey @VancityReynolds, caught your new @deadpoolmovie trailer. Never forget – before you became a @Marvel character, you were a part of the @DCComics universe. #TeenTitansGOMovie pic.twitter.com/vmrBms0I8h

— Teen Titans GO Movie (@TeenTitansMovie) April 20, 2018