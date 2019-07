Daniel Bisogno ya habló abiertamente de su sexualidad

TVNotas

Ciudad de México.-Daniel Bisogno utilizó su columna en un periódico para dejar claro que ahora que está divorciado de Cristina Riva Palacio, no tiene por que dar explicaciones de con quién sale, después de que te diéramos a conocer que el conductor fue captado beso y beso con otro hombre en un antro gay.

“¡Me la pelan! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido, y saldré, avante y triunfante. ¿Pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce y quiere afortunadamente es muchísima y también saben el tipo de persona que soy. Por eso, pongan lo que pongan, digan lo que digan, ¡me importa una reverenda ching*da!”, arremetió el conductor en el texto.

Además, el conductor dejó claro que no tiene por qué dar explicaciones acerca de su orientación sexual: “lo dejé muy claro: soy totalmente libre de estar con mujeres, hombres, ancianas, perros o lo que se me venga en gana y a nadie nunca le tengo por qué explicar”, detalló.