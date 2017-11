Dan palo a impugnación contra notaría que entregó CLT a Roberto Arellano

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- El Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en esta capital, rechazó otorgarle el amparo al notario Arturo Orendya González que impugnó el otorgamiento del Fiat número 62 que se le asignó a Roberto José Arelllano al final del sexenio del priista, Carlos Lozano de la Torre.

Lo anterior lo dio a conocer Ismael Martínez, abogado defensor de Arellano, Ismael Martínez, quien comentó que no se pudo demostrar en tribunales, que si se cumplían los requisitos de la Ley de Notariado del Estado.

Los argumentos que esgrimió Arturo Orenday fueron el número de habitantes por notario, que no acreditó y que el señalado pertenecía al estado eclesiástico, además de no se había dado información suficente para demostrar que no tenía antecedentes penales y que no había sido sujeto de juicio mercantil.

De esta manera se presentó la demanda de nulidad contra el Fiat, empero, la Sala Administrativa confirmó la viabilidad de dicho nombramiento el 30 de junio de 2017, con los votos a favor de Enrique Franco Muñoz y Rigoberto Alonso Delado y el voto en contra del Magistrado Alfonso Roman Quiroz y fue en contra de esta resolución por la que Arturo Orenday presentó un amparo directo el cual ya fue desechado.

Finalmente Martínez explicó que tras los trámites que se llevará desahogar el juzgado federal entre dos semanas y un mes, como máximo, Arellano Crespo podrá abrir su notaría.

+En la imagen de archivo, Roberto Arellano.