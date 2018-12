Dan de baja a 3 policías de SJG por agresiones físicas en contra de detenidos

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Por agredir físicamente a varios detenidos, tres elementos de seguridad pública del municipio de San José de Gracia fueron dados de baja. Con esto se deja una plantilla de 20 policías en total.

La edil de San José de Gracia, María Cristina López González aseguró que no permitirá que elementos de seguridad pública abusen de su autoridad sobre la ciudadanía, por lo que despidieron a 3 policías que actuaron de forma inapropiada en una detención que quedó registrada en un video, mismo que circuló en redes sociales.

“Prácticamente se estuvo trabajando, estamos en coordinación y comunicación con los policías de la corporación de ahí del municipio, desafortunadamente ellos tomaron esa decisión y yo no voy a permitir, como yo no voy a permitir y no lo permití que fueran actuando de esa manera, sobre todo un abuso de autoridad, un abuso de un uniforme (…) los di de baja a las tres personas que estaban involucradas en esa detención”, señaló.

Con ello, López González informó que el actual cuerpo de policías es insuficiente y que el Municipio ya ha solicitado a por lo menos a diez policías más para atender de manera eficiente la seguridad que exige San José de Gracia.