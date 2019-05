Culpan a funcionario del IEA por desorden en el baile de los maestros

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Maestros continúan molestos por los hechos ocurridos el pasado 15 de mayo donde decenas de profesores no tuvieron acceso a la Velaria de Expo Plaza a su tradicional festejo con la presencia estelar de Pepe Aguilar acusando la entrega indiscriminada de boletos especiales para personas ajenas al gremio por parte de directivos del Instituto de Educación (IEA).

En distintas redes sociales de maestros acusan a Juan Antonio Arroyo, directivo del IEA del desorden causado, donde algunos textos señalan:

Hola soy Teacher, aún recuerdo las amenazas del profesor Juan Antonio Arroyo en contra de nosotros los teachers en el auditorio de la ENSFA, recuerdo que muchos de nosotros lloramos de impotencia al no poder defendernos.

El día de ayer, me tocó ver lo corrupto que es este señor, estaba metiendo a muchas personas, traía unas libretitas con boletos que decían Invitado Especial, otros entraban sin boletos, incluso metió a niños, algunos solo llegaban y decían que venían por parte de Arroyo y entraban sin boleto por una puerta para los VIP, incluso llegó una combi de transporte con 20 personas y entraron por órdenes de este señor.

Después del desorden provocado por este señor, comencé a ver en las noticias una gran cantidad de quejas en su contra, ojalá y podamos unirnos para terminar con estos abusos.

De igual forma están exhibiendo a trabajadores del gobierno que se “colaron” al evento gracias a la entrega de boletos especiales que se dieron, lo cual los mantiene con enojo.