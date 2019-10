Cuestionan diputados a Pérezchica por uniformes, deserción e inseguridad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Señalamientos en torno a uniformes no utilizados, abandono estudiantil e inseguridad en plantes escolares fueron señalados en la comparecencia de Raúl Silva Pérezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), ante el Congreso del Estado.

Ante ello, el funcionario estatal reconoció niveles de inseguridad de hasta el 50 por ciento que afecta a las instituciones locales, además de mencionar que se debe de generar mayor atractivo para evitar la baja de estudiantes.

En el arranque de la glosa del informe de gobierno de funcionarios ante el Poder Legislativo, Erica Palomino Bernal, diputada de Morena, objetó que se hubieran distribuido más de 256 uniformes escolares en educación básica, pero citando planteles de la ciudad donde los estudiantes usan prendas diferentes a los gratuitos.

Sobre esto, Silva Pérezchica aclaró que el uniforme no es obligatorio, sino el derecho a la educación, argumentando que se llevó uniformes a escuelas que no los habían ocupado. La legisladora y el funcionario coincidieron en cuanto a revisar la reglamentación en ese sentido.

Por su parte, Lucía Armendáriz Silva, diputada por el PRI, señaló la situación de abandono escolar, a lo cual el director del IEA aceptó un problema con la atracción donde dijo que está la raíz, no en dispersión o en comunidades lejanas.

“Las becas no van a garantizar la permanencia mientras no tengamos clases atractivas”, subrayó.

Mientras que el panista Luis Enrique García López hizo hincapié en la inseguridad que ha afectado a las sedes escolares, sobre lo cual comentó la delincuencia que pudiera generarse en el sistema educativo. Pérezchica aceptó que cuatro planteles cerraron por esa problemática, “y el tema de inseguridad está en el 50 por ciento de las escuelas, no es ni siquiera un tema educativo. Es un tema que tiene que ver con seguridad”.

Adicionalmente, el responsable de educación en el estado destacó la apertura de 16 nuevas escuelas de enseñanza básica, una universidad tecnológica, además de otro Cecytea (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes); la colocación de cero deudas por tercer año de la dependencia y una cobertura del 82 por ciento en enseñanza media.