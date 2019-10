Cuestiona PRI ampliación a 16 delegaciones del municipio capital

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El regidor priista Nezahualcóyotl Ventura Anaya cuestionó el proyecto de ampliar el número hasta 12 delegaciones en el municipio de Aguascalientes.

“Desde mi punto de vista se busca acercar los servicios al municipio, pero no se están generando las condiciones finales de descentralizar las distintas secretarias y que desde ahí brinden los servicios”, manifestó.

El municipio panista de Aguascalientes planteó aumentar de diez a 16 las delegaciones urbanas de la ciudad capital, además de las cuatro zonas rurales ya existentes.

Durante la sesión ordinaria del Cabildo de Aguascalientes, el edil tricolor abundó que no existe claridad cuáles serán esas nuevas delegaciones urbanas, de qué forma se van a delimitar y hasta en qué edificios operarán.

“Desde ese punto de vista financiero no vi el planteamiento para dar a esta reforma administrativa. Si no se tiene claridad qué se va a realizar con más delegaciones, difícilmente se logrará el cometido de dar más y mejores servicios”, remarcó.

Ventura Anaya recordó que el gobierno municipal viene construyendo un Centro de Atención Municipal para atención personalizada al ciudadano y disminuir costos que se anunció en su momento.

El proyecto de ampliar el número de delegaciones urbanas fue aprobado por mayoría del Cabildo de Aguascalientes.