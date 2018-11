Cuestiona Morena si a diputados del PRI “les llegaron al precio”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los diputados del PRI deberán justificar porqué votaron a favor del endeudamiento del gobierno panista de Aguascalientes, consideró el legislador local de Morena, Heder Guzmán Espejel.

“Yo no se si a mis compañeros del PRI les llegaron al precio. A nosotros en Morena no nos interesa que nos chayoteen, no nos interesa la economía. Nos interesa que al pueblo le vaya bien”, argumentó.

– ¿Les ofrecieron algo en Gobierno del Estado?

– No sé, cada quien tiene su conciencia limpia o sucia. Nosotros la tenemos limpia.

Guzmán Espejel reiteró que no hubo mayor información de parte del Secretario de Finanzas (Jaime González) para brindar datos concretos en torno a los beneficios del endeudamiento que sería destinado a proyectos de movilidad y seguridad.

“Tuvimos reuniones los 27 diputados con el gobernador. Al momento que nos tocó hacer preguntas fue lo mismo: muchas diapositivas bonitas, el tiempo de calidad de vida que van a ahorrar, pero nunca se nos dijo. Volvimos a requerir las fichas de información, nos reunimos de nuevo con el secretario de Finanzas y no se nos detalló nada”.

El legislador morenista ratificó su desacuerdo con el empréstito: “hemos requerido la documentación y nos digan en qué se va a ejercer, y no ha habido información puntual mas que decirnos que se va a hacer esto o aquello”.

El endeudamiento del gobierno panista sería por,1,200 millones de pesos y fue avalado por mayoría del Poder Legislativo.