Cuestiona Horacio Franco presiones del alto clero contra derechos de la comunidad LGTTBI

“Mientras exista esa polarización y mientras la gente del pueblo no tenga los elementos educativos para discernir, mientras no haya esa sensibilización y educación a la gente en este país, mientras no haya planes de estudio para las primarias y que se inculque no solamente la diversidad sexual, sino también educación familiar, educación cívica, educación social. Mientras en este país no se eduque, no va a pasar nada”, recalcó.

El flautista cuestionó en especial las presiones del alto clero católico para atacar a la comunidad LGBTTI, refutando que en contraparte se ha comprobado la existencia de homosexuales dentro del mismo sacerdocio.

“Está evidenciado que muchos clérigos son homosexuales y por eso nos atacan, pues cargan su frustración contra nosotros, hombres y mujeres que somos libres. En ese sentido, al clero nunca le ha convenido que haya gente liberada porque se va contra ellos y no se van a tragar lo que ellos dicen”, apuntó.

Dentro de este aspecto, reflexionó: “el pecado más grande que puede haber es el pecado de la castidad, pues va contra natura”.

Horacio estuvo la noche del jueves último en Aguascalientes para una presentación musical durante la apertura del Sótano Stallworth, edificado en el centro de la ciudad donde antiguamente se encontraba una oficina de telégrafos, y que se enfocará a la presentación de actividades musicales y artísticas.

“Es como un sueño pues aquí tenemos un espacio alternativo para jazz, para música de cámara, para rock. Para cualquier manifestación artística alternativa, pues también estoy hablando de danza, de pintura”, insistió.

Durante su presentación, el músico ofreció algunas piezas de Johann Sebastian Bach en flauta, saludó a admiradores y se tomó la foto del recuerdo.

“Nueve años tenía que no venía a Aguascalientes. Estoy feliz de estar aquí”, finalizó.