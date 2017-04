Arturo González-Barrera

Aguascalientes, Ags.- Claras y concisas han sido las declaraciones de Sosa respecto a su labor en Necaxa, el objetivo es salvar la categoría y eso no se le puede negar, ni Alfonso Sosa ni la directiva prometieron liguillas o títulos a corto plazo, el mensaje desde que regreso Necaxa a la primera división no ha cambiado y no hay duda de que en términos generales Sosa cumplirá lo prometido, mantenerse en la primera división y con ello las cuentas claras con sus empleadores.

El torneo anterior Necaxa nos hizo soñar, nos dio más de lo que esperábamos del equipo y a todos nos quedó un gran sabor de boca por la labor hecha en general, la eliminación en liguilla fue la culminación de una gran temporada que nos hizo exigirle de más a Alfonso Sosa en la actual.

Circunstancial pienso yo que fue lo logrado el torneo anterior, muchos factores que envolvían al equipo de casa en su regreso a la primera división ayudaron a que Necaxa llegara a la liguilla, el factor sorpresa llamado Edson Puch, las grandes atajadas de Barovero, y el aporte de otros jugadores que eran desconocidos en la liga fueron importante para que los Rayos lograran una temporada excelente temporada.

Un Necaxa sin variantes que jugando al pelotazo fue la sorpresa del torneo, pero nada es para siempre y en este torneo los rivales descubrieron la dependencia de Puch, marcaciones dobles y una baja de juego del chileno y de muchos jugadores más que solo caminan, han hecho que hoy varios nos diéramos cuenta que el equipo le falta imaginación a la ofensiva y que solo busca defender, que dependíamos también de Gallegos pero ahora sin tener en general la suerte del torneo anterior.

Esta situación no debería sorprendernos ni molestarnos ya que la directiva también fue puntual en su momento mencionando que lo primero era mantener la permanencia, asegurarla y después buscar los títulos por lo que tal vez el mensaje en vestidor sea el mismo, “relájense que no hay tos”.

Sosa cumplirá su labor para la que fue contratado y Necaxa mantendrá la categoría, incluso la permanencia del entrenador por otra temporada más la tendrán contemplada los directivos, pero los dueños del equipo deberán de valorar su estancia ya que la transmisión de los partidos en televisión de un equipo que es garantía de aburrimiento no es buena para la televisora de Santa Fe, durante 1998 y el 2000 el equipo de Rayos presentaba la segunda audiencia más grande en televisión para un equipo de futbol, solo por debajo de un equipo que curiosamente ha regresado a ser transmitido por Televisa y no solo los ratings televisivos han sufrido con la pobre exhibición futbolística de Necaxa.

También la asistencia al Estadio Victoria ha venido a la baja ya que los precios de los boletos son altos y el espectáculo pobre, aparte de que la administración del estadio no es la mejor organizando y en partidos en donde la visita es mucha no se respetan los lugares previamente vendidos por lo que algunos abonados prefieren quedarse en casa y evitarse la molestia y el enojo de no poder entrar al estadio y que sean asignados con retardo a un lugar por el que no pagaron.

Necaxa no pasa por ninguna crisis, los números en esta temporada son similares a los que presentaba Sosa con Leones Negros, solo que esta ocasión el equipo cosecha los puntos que circunstancial o en base a buen futbol consiguió el torneo pasado y con eso el técnico sofoca cualquier ahogo que pueda sentir en momentos, no le podemos pedir peras al olmo.

Los Rayos salvarán la categoría, el torneo pasado no nos importó como logró Necaxa meterse a liguilla, ahora tampoco deberá importarnos como logrará salvarse de no descender, el siguiente torneo otra cosa será.

Creo que se puede mantener la categoría sin necesidad de rebajarse a la etiqueta de equipo sotanero, aunque viendo las cosas fríamente si jugamos como equipo recién ascendido es porque somos los recién ascendidos la cuestión será ver si podremos dejar de ser el equipo de ascenso en el que nos convirtieron o podemos volver a convertirnos en el equipo que nos llevó a ser el segundo con más audiencia en TV.

Podemos ser ricos en historia futbolística pero nadie quita que en estos momentos Necaxa es el equipo Benjamín en la primera división, La decisión estará en las oficinas de Santa Fe con los dueños del balón.

Felicidades al equipo del Clarinete, un aniversario más en donde he sido testigo de la censura, amenazas, y demás cosas que este portal ha tenido que pasar.

Y como con Necaxa, no me bajo del barco ni estando arriba ni abajo.

twitter: @arthurglz