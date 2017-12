Cuatro libros monumentales recogen la vasta obra de Toledo

La Jornada

CDMX.- La primera aproximación editorial al quehacer artístico de Francisco Toledo (Juchitán, 1940), que abarca 60 años, crece a cuatro libros publicados por Fomento Cultural Banamex (FCB).

A raíz de que mucha obra de su prolífica creación no se pudo ubicar para el volumen más reciente, en entrevista con La Jornada Toledo sostiene que tal vez más adelante se elabore otro ejemplar que complemente los anteriores.

Respecto del trabajo realizado por el equipo de esa institución, el pintor y activista lo define de meritorio, aunque, aclara, “no se pudo localizar mucha obra, no sólo de los años 60 del siglo pasado. En cada periodo hay faltantes, porque nosotros o las galerías no registraron la obra, no había fotografías en color; además, está dispersa por todos lados y no se sabe dónde localizarla para retratarla.

Hubo muchas razones para no hacer un libro completo, sin embargo ahorita que pase un tiempo a lo mejor se puede otra vez localizar o aparecerán en el mercado, en las subastas, obras, y tal vez en ese momento se pueda hacer otro tomo.

–¿Con el FCB?

–Creo que FCB ha de estar aburrido de mí y de mi trabajo. Creo que no nos vamos a volver a ver en mucho tiempo.

–Cándida Fernández, directora de FCB, escribe en el tercer tomo que a lo mejor usted sienta alivio de que se haya terminado el trabajo.

–Me cuesta mucho hablar de mi obra. Siempre he sido un poco inconforme con lo que hago; entonces a lo mejor ni me merezco tanto trabajo de FCB para reunir toda esa obra, y el costo de los libros también. Bueno, no he visto los últimos dos tomos. Estoy enfermo (de gripe), como que ahorita me agarra en un momento en que todo lo veo negro (risas y tos).

–Fernández también menciona proyectos a futuro. Se habla de una exposición. ¿Qué sabe al respecto?

–Ya no quiero trabajar más. Quiero estar en paz un poco. Organizar exposiciones retrospectivas es mucho trabajo, más todavía que hacer un libro porque las obras han pasado de mano en mano; están fuera del país o regresan adonde uno cree que están y ya no están. De todo esto no me quiero ocupar. Lo siento mucho. Sí, me han dicho que quieren hacer esto, sin embargo no participo más en exposiciones retrospectivas. Es muy complicado, es mucho trabajo. Ya estoy viejo, me cansa cualquier cosa, ya no veo bien ni oigo y me he vuelto muy cascarrabias también. Entonces, mejor que se olviden de mí por un rato.

Exposición en Estados Unidos reúne selección de autorretratos

El pasado 18 de noviembre una exposición de obra de Toledo se abrió en la galería Latin American Masters, en Santa Mónica, California, donde concluirá el 18 de enero.

Reúne una selección de los autorretratos que exhibió en mayo en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (Iago), fundado por Toledo, a los que se añadió obra hecha con posterioridad. Es muy posible que la muestra se monte después en la Galería Juan Martín, donde también contaría con piezas nuevas.

Los proyectos actuales del maestro se dirigen a otra esfera de sus intereses. “Tenemos ahorita –adelanta– la encomienda de ayudar a Juchitán, a repartir los dineros que nos han donado, un poco de dinero que tengo también. Para este mes van a terminar 40 cocinas comunitarias. Entonces, veremos con qué dinero contamos para ayudar con cemento, varilla y cal. Comprarles a las personas que lo necesitan porque son muchas. En eso trabajamos con mis hijas y mis hijos.

“Estamos muy preocupados por la situación, porque no se avanza muy rápido con la reconstrucción. Se escasea el material, el precio de la mano de obra ha subido, el dinero que ha dado el Estado, creo, es insuficiente. Muchas personas tiraron su casa en vez de reparar y salvarla. Muchos viven en la calle y ahorita con este tiempo frío, con vientos fuertes, las personas de más edad la pasan mal.

Luego, hay mucho polvo y tierra por todas las casas destruidas. No sé como vive la gente; está muy mal. Ojalá y siga la ayuda para ellos.