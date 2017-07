¿Cuánto sabes de sadomasoquismo? 6 mitos del BDSM que debemos dejar de creer

Mujer

CDMX.- Después de las películas y libros de Cincuenta Sombras de Grey, el BDSM recibió atención del público como nunca antes. El problema fue que estas películas dieron una visión fragmentada de lo que en realidad es una práctica que de por sí ya estaba llena de estereotipos, prejuicios, mitos y tabúes. Lo peor: Cincuenta Sombras ya pasó de moda; pero la desinformación, no.

Es por esto que hoy te traemos 6 mitos sobre la comunidad BDSM que debemos dejar de creer. Porque que algo nos parezca “extraño”, no quiere decir que sea despreciable o de gente “dañada”:

#1 Es una actividad abusiva y destructiva

El pilar más importante que sostiene al BDSM es el consenso. Es lo primero que debe establecerse y es la constante a través de sus diferentes prácticas. Seas el dominante, el sumiso, te gusten las nalgadas, dar latigazos o lo que sea, cada acción que hagas y te dejes hacer debe ser acordada primero.

Acordar una palabra de seguridad para detener cualquier acción (por el motivo que sea) es resultado de una comunicación clara en la que cada uno de los participantes establece qué le gusta y qué no tolera. El BDSM no es sinónimo de “relación abusiva”.

#2 La gente que practica BDSM está dañada psicológicament

El neurocientífico y terapeuta sexual Nan Wise opina que la creatividad en la vida sexual de una persona de hecho repercute en un cerebro más flexible y saludable. Tener una mente abierta te incita a buscar nuevas experiencias, y no sólo en lo sexual, lo cual fomenta un bienestar individual y en pareja.

Es importante hacer la aclaración de que el BDSM es una preferencia personal y no una condición psicológica, como advierte la psicóloga Amanda Gordon.

#3 Es una actividad poco común

Un estudio desarrollado por Durex en Reino Unido encontró que un 37 % de su población ha participado en alguna forma de bondage.

A veces cuando se piensa en BDSM nos llegan a la cabeza imágenes de relaciones extremas de gente echándose cera caliente o poniéndose pinzas en los pezones. Pero no, algo más común como amarrarse las manos con un pedazo de tela o usar vendas en los ojos son una variante del BDSM, una más light, pero variante a final de cuentas. En el BDSM existen diferentes niveles de intensidad, además de las diversas dinámicas que se incluyen en el bodage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo.

#4 El BDSM siempre implica sexo

La gratificación en el BDSM no siempre proviene del acto sexual. De hecho, en algunas relaciones el sexo ni siquiera está sobre la mesa. La satisfacción puede provenir del mero acto de sentirse dominante o sometido. El sexo y el contacto con los genitales no son los únicos métodos para obtener placer.

#5 Las mujeres siempre son sumisas y los hombres, dominantes

Durante la sumisión y la dominación, no hay reglas de género. Cada quien escoge la posición que prefiere y los roles se pueden cambiar en cualquier momento. Debra Soh, neurocientífica sexual, comentó en un artículo que perdió la cuenta de todas las entrevistas que ha tenido con hombres “macho alfa” que son líderes en sus trabajos, pero que en la intimidad disfrutan de ser sumisos y nalgueados por su dominatriz.

#6 Lo BDSM “se le nota” a la gente

Una persona que ejerce cualquier variante del BDSM tiene la libertad de expresarlo o no en su apariencia. Si a alguien le gusta salir a la calle usando su collar de sumisión, puede hacerlo. Y si no quiere, también. No podemos asumir todas las preferencias de la gente sólo con su apariencia. Mucho menos en algo tan personal como sus gustos eróticos.