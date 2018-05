¿Cuántas horas pasas en Instagram? La app te lo dirá

El Universal

Si te preguntaste alguna vez cuánto tiempo inviertes navegando en Instagram, ahora podrás saberlo, ya que la aplicación de fotografías incluirá una herramienta que te permitirá saber cuánto tiempo estás gastando en la plataforma.

De acuerdo con TechCrunch, el CEO de Instagram Kevin Systrom, confirmó que dicha función está actualmente en desarrollo para toda la plataforma.

It's true. RT @TechCrunch: Code buried in Instagram’s Android app reveals a “Usage Insights” feature that will show users their “time spent” https://t.co/1Lt3DgIFEj

— Kevin S. (@kevin) May 16, 2018