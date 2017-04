Cuando los gemidos no te dejan trabajar

Sino que se lo digan a Mitchell Krueger y Francis Tiafoe, los dos jugadores a los que se les hizo imposible concentrarse en su duelo correspondiente debido a los sonidos sexuales que se escucharon en el estadio de James T. Driscoll.

El locutor que retransmitía el partido comentaba: “Es la situación más extraña que he vivido. No se cómo decirlo, pero alguien debería apagar su teléfono en las gradas”, aludiendo a que alguien estaba viendo una película X en su teléfono. Pero Mike Catión, que así se llama el locutor, informó posteriormente en Twitter que su análisis inicial estaba equivocado y que los aficionados y jugadores no estaban escuchando un coito en un smartphone, sino uno en directo: “La pareja con las ventanas abierta se quiere mucho. Parece que lo pasaron bien”, tuiteaba.

Por su parte, Tiafoe, uno de los jugadores, gritaba “no puede ser tan bueno”, a lo que su compañero respondía por Twitter también preguntando “¿estamos a punto de convertirnos en un fenómeno viral?”.

A mediados de los años 90, varios exhibicionistas tuvieron relaciones sexuales en el hotel próximo al Skydome de Toronto, donde el equipo de béisbol, Blue Jays, recibe a sus fans regularmente. Así demuestra el pueblo estadounidense que pueden practicar sexo mientras hay un evento deportivo.

Jugada fálica

Analista en el canal deportivo Sport1.

Tras el partido en el que los Winnipeg superaban a los Colorado Avalanche por 6-1, un comentarista húngaro del canal deportivo Sport 1 explicaba la táctica que había utilizado el equipo para ganar sin darse cuenta que su dibujo simulaba un pene. Primero marcó a dos jugadores atacantes encerrándolos en un círculo a cada uno (simulando los testículos), después trazó su conexión con una curva, lo que sería el falo en sí. Sus compañeros no podían aguantar la risa y no entendían muy bien cómo llegó a completarse el dibujo sin que el periodista se diera cuenta.

Pero no es la primera vez que esto pasaba. Kaci Aitchison, presentadora del canal KCPQ de Seattle, en EEUU, también tuvo un día difícil después de su participación estelar en la sección de tecnología, donde dibujó un pene en la pantalla, aunque este momento incómodo fue salvado con el humor y las risas, después aclaró que se trataba de un cañón.

Informativo sueco X

Allá por el 2013, los espectadores de la cadena sueca TD4 se fijaron en un gran detalle. Detrás de la presentadora se vio una pantalla de redacción en la que se veía una una película pornográfica. La secuencia se repitió durante más de diez minutos, mientras se daba información política de la situación en Siria, hasta que el equipo se dio cuenta de que lo que se te estaba emitiendo. El momento fue recogido por algunos espectadores, que inmediatamente difundieron el “fallo” a través de las redes sociales.