Cualquiera que haya renunciado a su partido puede ser candidato por Morena: Reyes Agüero

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Morena Aguascalientes abrirá las puertas a candidatos externos para la renovación de las once alcaldías, estableció el comisionado estatal Raúl Reyes Agüero.

Aunque subrayó que el 30 por ciento de las candidaturas serán externas y el resto para militantes actuales, Reyes Agüero no descartó la posibilidad de incluir a ex priistas como Gabriel Arellano o Adrián Ventura, cuyos nombres no mencionó pero sí se le refirieron como posibles abanderados.

“Hay muchas personas que han levantado la mano y se reitera que Morena es un partido muy incluyente. Vamos a tener 30 por ciento de candidaturas que se van a aceptar como externas y esto abre la posibilidad de que cualquier actor político que haya renunciado a su partido de origen, pueda ser aspirante”, fijó.

En conferencia de medios, el dirigente en turno reiteró que se tendrá un análisis de los posibles abanderados: “seremos cuidadosos y se tendrán que revisar los requisitos en caso de haber sido alguna vez servidor público”.

– ¿No habrá dados cargados?

– La convocatoria no es una licitación. La convocatoria no la hacemos nosotros, viene a nivel nacional para los cinco estados en donde habrá procesos electorales.

El también ex funcionario en el pasado gobierno priista de Carlos Lozano dijo que sería el jueves 10 de enero cuando se publique dicha convocatoria.