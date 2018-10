“Cuadra ya no era panista”: Paulo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La detención del ex diputado panista Raúl Cuadra García fue en cumplimiento a una orden de aprehensión que venía del sexenio anterior, consideró Paulo Martínez López, dirigente estatal del PAN, quien argumentó que no debe existir impunidad.

“Lo que queda claro es esa detención data de una orden del 2013, de la administración de Carlos Lozano que fue la que presentó las denuncias y lo único que hace la Fiscalía del estado en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado es cumplimentarlas”, apuntó.

Cuadra García, quien fuera secretario de Finanzas en el gobierno estatal del panista Luis Armando Reynoso, ex diputado federal del PAN y hasta precandidato a la gubernatura, fue detenido el sábado último en Puerto Vallarta en cumplimiento a una orden de aprehensión por delito de peculado cuando fue funcionario estatal.

Martínez López descartó que esta detención le pegue al Partido Acción Nacional de cara a las elecciones intermedias del siguiente año: “para nada nos pega. La justicia es para todos, que sea parejita”.

– ¿Pero Raúl Cuadra sigue siendo panista?

– En el padrón de militantes no aparece.

Por su parte, Gustavo Báez Leos, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, indicó que se cumplió con el estado de derecho: “aplaudimos no la detención, sino la aplicación de normas”.

El legislador del PAN aclaró que corresponderá a las autoridades en turno determinar si el ex diputado federal es culpable o inocente, “nosotros no somos para juzgarlo, pero ver que vivimos en estado donde se cumplen las leyes”.

Báez descartó que la aplicación de justicia en Aguascalientes se base en grupos políticos.