Critican diputados “berrinches” de Atusa. Piden abrir la competencia a otra empresa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diputados de oposición criticaron a la concesionaria de transporte público por ejercer presiones de aumento a las tarifas que a su juicio afectan a la población, así como la respuesta emitida por el gobierno panista del estado que catalogaron de insuficiente.

Luego del paro de camiones durante la tarde de ayer en la ciudad, integrantes de la comisión de Transporte del Congreso calificaron de berrinches el actuar de los concesionarios y propusieron abrir la competencia a otra empresa.

La Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa) ha exigido un incremento en las tarifas de camiones del actual 7.50 a 10.50 pesos. Petición que hasta el momento no acepta Gobierno del Estado.

Al respecto, la diputada de Morena, Natzielly Rodríguez Calzada, vocal de la comisión dijo que sería válido un aumento a las tarifas en correspondencia al servicio que ofrece Atusa: “debe ir de acuerdo a la calidad del servicio. De otra manera, no estamos de acuerdo. Los concesionarios no han respondido a las exigencias”.

– ¿Ha sido tibia la respuesta de gobierno?

– No se han endurecido las posiciones con respecto a las exigencias de la concesionaria. Debemos ser claros y tajantes en las decisiones que tomemos con respecto a las sanciones con respecto a la concesionaria.

Rodríguez Calzada reprobó los paros orquestados por Atusa: “totalmente. Los ciudadanos no tienen porque pagar los berrinches ni de la concesionaria, ni del gobierno”.

Por su parte, la priista Margarita Gallegos Soto, también vocal de la comisión de Transporte, se mostró a favor de abrir la competencia a otra empresa de transporte: “porque esto obliga a que des un buen servicio. No se puede dejar de lado”.

Gallegos Soto lamentó la decisión del paro de transporte luego que afecta a los ciudadanos con menos recursos económicos y que en ocasiones “no tienen para pagar un taxi”.

La legisladora tricolor aceptó que es entendible la petición de aumento de tarifas, “pues ha subido la gasolina y las refacciones, pero también hay que ponernos en los zapatos del usuario que a veces toma hasta cuatro camiones”.

La tarifa actual de 7.50 en el transporte urbano viene desde noviembre de 2016.