Critica Sánchez designación de Gtz Padilla como ombudsman por inexperto

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Emanuelle Sánchez Nájera, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó la designación de Asunción Gutiérrez Padilla como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), “porque no cuenta con la experiencia necesaria para un puesto en el que no se puede improvisar; por eso no lo avalamos”.

Tras recalcar que no se trataba del mejor perfil y ni siquiera del menos malo, lamentó que no se les haya consultado a los partidos políticos para emitir su opinión sobre quién debería encabezar tan importante organismo. “Habrá que pedirle los resultados requeridos y, ojalá, que nos calle la boca con resultados”, apuntó.

Por otro lado, recordó que la CEDH debe defender los derechos de todas las personas, así le duela a la gente cuando se trate de los delincuentes.