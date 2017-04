Critica PVEM reparto de condones en la feria de San Marcos

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Sergio Augusto López Ramírez, líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del estado, criticó la medida que el municipio de Aguascalientes implementará durante la Feria Nacional de San Marcos, a través de su instituto de la mujer, para repartir condones en puntos estratégicos de la verbena. El congresista la describió como “protagonista”.

Además, precisó que basta con ir a los hospitales del estado, “en especial a los de Jesús María y San Francisco de los Romo, para darnos cuenta por qué somos de las entidades con los índices más altos en madres solteras y de menor edad, además de la cantidad de partos que a diario se dan en adolescentes”.

Insistió que repartir condones no es una solución, sino que hace falta un plan integral de educación y orientación familiar “que no existe hasta el momento, por lo que no deben intentar resolver un problema severo con un simple condón, de un gobierno doble moral y mocho”. Lamentó que pesen mucho los juicios morales, debido a que ni siquiera se abren en el congreso para temas de carácter social.

Por último, lamentó que en el PAN no se considere como prioridad legislar el asunto de los matrimonios igualitarios. “Debería darles vergüenza porque se mueven por conveniencia y no por lo que pide la sociedad”, concluyó.