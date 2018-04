Cristian Castro: “El estar gordito lo puso de moda Luis Miguel“

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El cantante Cristian Castro reconoció que esta pasado de peso pero se justificó aduciendo que esa moda la impuso Luis Miguel, con lo que pretende revivir una rivalidad que data de hace más de 20 años en los inicios del hijo de la actriz Verónica Castro y el cómico, El Loco Valdez.

Durante su presentación en el Foro de las Estrellas en el marco de la edición 190 de la Feria de San Marcos en esta ciudad, ante unas 20 mil personas que se dieron cita la noche de este miércoles, Castro quien compartió el escenario con Aleks Sintek, le preguntó al público ¿quién está más gordito, él o yo? Aludiendo a su compañero de show.

Fue el músico, productor y arreglista quien le respondió tú, ante lo que Castro se tocó la panza que le resalta bajo su pecho y expresó “el estar gordito lo puso de moda Luis Miguel“, ante la risas de miles de los presentes.

Asimismo más adelante, hizo bromas un tanto pesadas al comentar “ahora les voy a hablar de ser cristianos. Busco una chiquita virgen que acabe de cumplir los 18 años y que no hay tenido relaciones sexuales“. Frente a lo que él mismo agregó “ya valió“.

Posteriormente cantó uno de sus éxitos “Después de ti. ¿quién?“ que fue coreada por la multitud y que al concluir su interpretación fue aplaudido a rabiar al reconocer la calidad de la voz de polémico artista.

Pero eso no fue todo, una joven subió al escenario cuando cantaba precisamente esa canción y la joven besó en la boca a Castro ante el regocijo de los presentes.

Al inicio de la presentación de Castro y Sintek que fue acompañada de videos cómicos con imitadores y aunque el audio de los mismos fue bastante malo, le preguntó a Aleks Sintek ¿qué sientes cuando me tienes cerca?, ¿qué sientes cuando me tocas? Ante la risa nerviosa de Sintek quien no sabía qué contestar pero sí se notó algo incomodo.

Más adelante otra vez Castro le preguntó ¿Qué sientes cuando bailas cómo robot? Ante lo que Sintek respondió haciendo sus pases de baile de esa manera, pero de inmediato le preguntó Castro otra vez ¿Qué decías que los reguetoneros no deben existir? Lo que provocó que nuevamente Sintek lo ignorara y comenzará a interpretar una de sus canciones.

El concierto que comenzó bastante flojo luego de que el dueto de cantantes intercalaban éxitos propios cantados en forma de popurrí con covers lo que no lograba prender del todo a la concurrencia, sin embargo la segunda parte fue mucho mejor luego de que incluso cantaron una melodía al bajar del escenario y dejarse querer por sus fans en su mayoría adultos de 35 a 50 años que no desaprovecharon la oportunidad para besarlos, tocarlos y tomarse selfies.

Finalmente cerraron con broche de oro cuando el grupo español La Unión que se había presentado en el Foro del Lago también dentro del perímetro ferial acudió al escenario y cantó su mayor éxito !Lobo hombre en Paris“, lo que encendió el ánimo de los presentes para cerrar con Sexo Pudor y Lágrimas de Sintek y la clásica No podrás de Castro“, que levantó al público de sus asientos y terminó por ser una gran velada.

+Foto cortesía de Bi Noticias