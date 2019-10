Cristal, marihuana y cocaína, drogas que más se consumen en Aguascalientes: ISSEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cristal, marihuana y cocaína son las principales sustancias ilegales que en ese orden se consumen en Aguascalientes, reconoció Miguel Ángel Piza Jiménez, Secretario de Salud del Estado, al comparecer ante diputados locales.

“En 2017 atendimos a 536 personas, el año pasado a 593 y en lo que va de este año hemos atendido a 398 casos de adicciones a drogas ilegales”, estableció.

El también director general del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Issea) mencionó que se ha venido revisando el cumplimiento de la ley de protección a los no fumadores, además de que este año se han atendido a 58 personas con adicción al cigarrillo.

“Con la nueva ley que va a salir, ya no se podrá fumar al parecer ni en la Plaza de Toros”, aseveró.

Algunos legisladores como la priista Margarita Gallegos Soto, presidenta de la comisión de Salud en el Congreso, puso énfasis en la problemática del suicidio, sobre lo cual Piza Jiménez citó el programa ‘Ponte vivo’ que cuenta con presupuesto estatal y la participación de diversas dependencias de la entidad.

“Es un programa vertical, pues estamos convencidos que el suicidio no es materia de una sola especialidad, sino multifactorial”, resaltó.

El funcionario que lleva poco más de un mes en el cargo manifestó que hay resultados positivos en esta materia los cuales a su juicio no se han mencionado, “también debemos enterarnos de lo bueno: por cada suicidio, se previenen 20”, apuntó.

De paso, el titular del ISSEA rechazó falta de medicamentos para enfermos de VIH como lo cuestionó el diputado de Morena, José Manuel González Mota, “estamos cubiertos para fin de año”. También informó de 27 mil servicios realizados por paramédicos en el año y hasta aceptó cobros elevados en cuanto al servicio de luz en el Hospital Miguel Hidalgo.