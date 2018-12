Crearán fondo para afectados por obras públicas del GobAgs

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Desarrollo Económico, Luis Ricardo Martínez Castañeda confirmó la instauración de un fondo de apoyo para comerciantes que se vean afectados por obra públicas, durante su desarrollo.

El funcionario estatal mencionó que ya están las reglas de operación listas donde a la fecha se han acercado alrededor de 20 comerciantes principalmente de la zona de Colinas del Ríos, así como de comercios aledaños a pasos a desnivel de Guadalupe González y del Avenida Miguel de la Madrid para solicitar apoyos aunque se estará analizando cada caso donde no se quiere que se aproveche esta situación para algunas cosas que no tuvieron tanta magnitud.

“Yo creo que ahorita se han recibido un poquito más allá de lo que es del Segundo Anillo y San Ignacio, hemos recibido más de 20 solicitudes y las vamos a operar rápido, en algunos casos solicitan créditos, financiamiento y en otros piden hasta que se les haga una bahía afuera de sus negocios para que se estacionen los clientes y se está viendo cada caso”.

Indicó que aún no se tienen montos con los que va a operar el fondo, donde se está terminando de detallar; sin embargo específico que se aplicarán los recursos que sean necesarios para apoyar a quien se vea realmente afectado por alguna obra durante el tiempo que duren las mismas.

-¿En 2019 se viene mucha obra pública, se vienen varios proyectos, se habla de un millón de pesos de este fondo?

-No, yo creo que independiente a montos tenemos que apoyar a los comerciantes por afectaciones durante los tiempos de obra y si se tiene que hacer algún fondo adicional lo generaremos, no queremos dejarlos desamparados ni mucho menos lo haremos.