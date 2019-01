Creador de los Simpson dio la razón del color amarillo de los personajes

Floor 8

Si hablamos de una familia de caricatura, pensamos automáticamente en​ Los Simpson, porque son los más famosos en el mundo entero. Son ultra populares y traspasaron la pantalla, llegaron al cine y siguen produciendo capítulos de la serie.

¿Por qué tanto éxito? ¿Qué es lo que llama tanto la atención en estos personajes? Sin dudas, una de las características más resonantes es su particular color de piel amarillo.

Este cambio de color no fue al azar ni distraído. Su creador, ​Matt Groening, tomó una decisión concreta relacionada al marketing y de esta manera captar a los que disfrutan de hacer zapping en la televisión.

“En un principio, eran en blanco y negro, pero necesitábamos color para la televisión. No me gusta ese tono rosado con el que suelen pintar, así que decidí dar bocetos a los animadores y, cuando vi a Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie con el pelo amarillo, me di cuenta de que eso era lo que la gente necesitaba”, explicó Groening en las primeras entrevistas.

Después de la compra de FOX por parte de Disney, muchos creen que podría peligrar el futuro de Los Simpson, pero las autoridades aseguran que esto no ocurrirá.

+Imagen: El Espectador