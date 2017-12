Corona Capital llega a Guadalajara

El Festival Corona Capital se ha consolidado como el encuentro de música internacional más importante del país. Desde su nacimiento en 2010, Corona Capital ha crecido con su público; creó un espacio único para reunir el talento de bandas emergentes, actos en la cumbre del éxito y leyendas con carreras consagradas, que ha dado como resultado la madurez necesaria para expandir sus horizontes y llevar a cabo su primera jornada fuera de la Ciudad de México.

Tras ocho ediciones durante las cuales ha congregado a casi un millón de personas, ha llegado el momento de dar el siguiente paso y hoy OCESA presenta el cartel oficial de la primera edición de Corona Capital Guadalajara: El Festival Corona Capital ha presentado al largo de su historia lo mejor de la escena musical mundial, trayendo al país por primera vez a bandas como Pixies, The Libertines, Portishead o Florence and The Machine, e impulsando la trayectoria de actos que se convertirían en fenómenos globales como Die Antwoord, Two Door Cinema Club, Sam Smith, Capital Cities, y muchos más.

Durante sus dos primeras ediciones, Corona Capital mantuvo su line up distribuido solo en 1 día, y gracias a la respuesta y a la demanda del público de la Ciudad, creció a dos días. Hoy continúa su expansión con su primera edición fuera de la CDMX a realizarse el 7 de abril de 2018 en el Foro Alterno de Guadalajara, México.

Los boletos para formar parte de esta historia estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex los días 11 y 12 de diciembre, y en Venta General a partir del 13 de diciembre a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx