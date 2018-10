Copiosa participación de donadores de sangre en JM

Redacción

Jesús María, Ags.-Gracias a la sensibilidad de los servidores públicos de Jesús María, la jornada de donación de sangre con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, fue un éxito. Informó el regidor Alfonso Jurado Ávila, principal promotor de esta campaña.

En este sentido, el edil manifestó que de los 50 candidatos registrados para la donación, 23 resultaron donadores efectivos, lo que se traduce en 69 productos que serán distribuidos en los distintos hospitales de la entidad.

“Quiero agradecer la buena voluntad del personal de presidencia que pudo participar con su donación, por su desinterés para salvar vidas. No me queda duda de que en Jesús María, hay gente muy generosa”.

Jurado Ávila, resaltó que Aguascalientes está por arriba de la media nacional en cuanto a donación de sangre, con un promedio de 40 mil unidades al año gracias a las campañas que el Banco Estatal de Sangre ha emprendido, sin embargo, la alta demanda por parte de los centros hospitalarios, requiere mejorar la cifra.

Agregó que de acuerdo a datos revelados por el mismo Centro de Transfusión, el 60 por ciento de los productos que ahí almacenan, son demandados por el Hospital Hidalgo, después Calvillo, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, entre otros.

“El único fin que tuvimos en esta jornada, fue fomentar la cultura de donación que además trae ciertos beneficios para la salud humana, pese a los tabúes que aún proliferan en la sociedad. Por eso convoco a que nos informemos sobre el tema y sin buscar algún interés en particular, ya que gran parte de la sangre que se recauda sigue siendo para recuperar las unidades cuando son requeridas a causa de algún accidente o enfermedad”.

El regidor concluyó agradeciendo a los servidores públicos la buena voluntad y sensibilidad para atender estas campañas que en algún momento, pueden llegar a salvar vidas.