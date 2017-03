Coordinación con Ejército sólo si me lo piden mis superiores: “Capitán” Benítez

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Después de la controversia que ha generado la posible participación del Ejército en las estrategias de seguridad y prevención de la delincuencia, el secretario de Seguridad Pública del municipio capital Héctor Benítez, aseveró que sólo trabajarán en coordinación con las fuerzas castrenses si así lo decide la autoridad competente, en este caso el Estado o la Federación.

Indicó que un asunto de esa índole no está en las manos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a pesar de haber sido la alcaldesa de Aguascalientes Teresa Jiménez la que declaró sobre la posible participación del Ejército para las labores de seguridad.

“Soy institucional y obedezco las órdenes que mis superiores me den, y es puntual esa respuesta yo no puedo decirle sí ni no, las instrucciones que a mí me den y las que yo tengo es la coordinación con todas las áreas en materia de seguridad pública, federal, estatal e intermuncipal”.

No obstante, el titular de la Seguridad Pública en el municipio capital negó que la participación del Ejército pudiera interpretarse como un fracaso para el resto de las corporaciones policíacas, sino que más bien se trata de coadyuvar para el mismo fin y obtener mejores resultados.

De igual modo, añadió que la ciudadanía debe participar de manera activa involucrándose en los asuntos de prevención de la inseguridad en sus colonias.

“Pueden entrar todas las instituciones pero si no hay la participación social se fracasa, entonces no hay que entenderlo como algo que se está escapando de las manos, en la materia que la sociedad o ciudadanía participe vamos a empezar a neutralizar, quien tiene la enfermedad, quienes tenemos la medicina y puede venir quien sea, pero si no participa la ciudadanía no vamos a tener éxito”.