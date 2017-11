Convocatoria para conformar consejos distritales del INE vence este miércoles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera, informa que este miércoles 15 de noviembre a las 24:00 horas, vence el plazo para el registro de las y los ciudadanos interesados en participar como Consejeras y Consejeros Electorales para los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021.

Señala que hasta el momento se registró la inscripción de 69 expedientes; los cuales serán revisados a profundidad por el Consejo Local para seleccionar a las y los ciudadanos idóneos para conformar los tres Consejos Distritales Electorales en la entidad, mismos que serán designados por el órgano colegiado durante la última semana de noviembre del año en curso.

Algunos de los requisitos para ser Consejero/a Distrital son: contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, no haber sido registrado o registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación, ser mexicano o mexicana por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

Entre las principales atribuciones de los Consejos Distritales se encuentran la de vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), determinar el número y la ubicación de las casillas, la insaculación de los funcionarios de casilla, acreditar a los observadores electorales, efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de los diputados por el principio de mayoría relativa, entre otras.

Para poder participar en esta convocatoria, las y los interesados deberán acudir a cualquiera de las Juntas Local o Distritales con su documentación, la cual deberá incluir: acta de nacimiento, credencial para votar vigente, comprobante de domicilio, currículum vitae, dos fotografías tamaño infantil; certificados o comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuenta con conocimiento en la materia electoral y un escrito de dos cuartillas como máximo, en las que exprese las razones por las que aspira al cargo; para conocer la lista completa de documentos y requisitos, pueden ingresar a la página del Instituto www.ine.mx o llamar al 978 19 86.