Convocan a participar en Olimpiada Estatal Juvenil de Voleibol 2017

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), en coordinación con la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes (AVEA), convoca a las Ligas, Clubes, Instituciones y Deportistas Asociados y al corriente en sus obligaciones a participar en la Olimpiada y Campeonato Juvenil Estatal de Voleibol 2017.

Podrán participar las Ligas, Clubes, Instituciones y Deportistas de nacionalidad mexicana elegibles para representar al estado de Aguascalientes en eventos nacionales y que se encuentren al corriente en sus obligaciones estatutarias y administrativas para con la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes.

Voleibol de Playa se realizará en la fosa de arena de Ciudad Deportiva del IDEA el 28 y 29 de enero de 2017, Voleibol de Sala en instalaciones por definir los días 11 y 12 de febrero del 2017

Cabe señalar que la Olimpiada y Campeonato Juvenil Estatal 2017 será considerada de carácter selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2017 y al Nacional Juvenil 2017 de conformidad con los Lineamientos de Selecciones Estatales de la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes, aplicando para Deportistas y Entrenadores.

Las Categorías para voleibol de playa son Sub 16, 14-15 años (2002-2003) Sub 18, 16-17 años (2000-2001) Sub 21, 18-20 años (1997-1999) en la rama femenil y Sub 16, 14-15 años (2002-2003) Sub 18, 16-17 años (2000-2001) y sub 21, 18-20 años (1997-1999) en la varonil

Para Voleibol de sala en la rama femenil compiten las categorías Sub 15, 13-14 años (2003-2004) Sub 17, 15-16 años (2001-2002), Sub 19, 17-18 años (1999-2000) y en la varonil Sub 16, 14-15 años (2002-2003) Sub 18, 16-17 años (2000-2001) y Sub 20, 18-19 años (1998-1999)

Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente en el domicilio de la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes, A. C., ubicada en Villa de Asientos, no. 107 fracc. Villerías, Aguascalientes, Ags., cerrándose el día y hora de la Junta Técnica General y teniendo los siguientes requisitos: Acta de nacimiento original, CURP, identificación oficial con fotografía original, 2 fotografías tamaño infantil, pago de inscripción REDFMVB 2017 (costo de $ 100.00 por Deportista y/o Entrenador), formato de inscripción SED 2017 así como llenar cédula de inscripción

La Junta Técnica General tendrá lugar el día lunes 23 de enero de 2017 en el Auditorio Prof. Jesús Reyes Heroles del IDEA ubicado en Av. de la Convención de 1914 ote., no. 401 col. Héroes, Aguascalientes, Ags., en punto de las 20:00 hrs., únicamente será de carácter informativo y se darán a conocer aspectos generales de la Olimpiada y Campeonato Juvenil Estatal 2017.

En cuanto a los uniformes en voleibol de playa femenil debe ser top corto mismo color y diseño con numeración impresa al frente y espalda (numeración 1 y 2), logotipo de la FMVB impreso al frente, licra corta o calzoneras mismo color y diseño con numeración impresa.

En la rama varonil de playa el uniforme debe ser playera sin mangas mismo color y diseño con numeración impresa al frente y espalda (numeración 1 y 2), logotipo de la FMVB impreso al frente, short deportivo mismo color y diseño con numeración impresa en pierna derecha.

Los uniformes en voleibol de sala femenil la playera sin mangas o con manga corta mismo color y diseño con numeración impresa al frente y espalda ambos al centro (numeración del 1 al 20), logotipo de la FMVB impreso al frente o en manga, licra deportiva mismo color y diseño con numeración impresa en pierna derecha, jugador libero debe contrastar en color tanto en playera como en licra, media deportiva del mismo color y calzado deportivo.

Varonil de sala el uniforme debe ser con playera sin mangas o con manga corta mismo color y diseño con numeración impresa al frente y espalda ambos al centro (numeración del 1 al 20), logotipo de la FMVB impreso al frente o en manga, short deportivo mismo color y diseño con numeración impresa en pierna derecha, jugador libero debe contrastar en color tanto en playera como en short, media deportiva del mismo color y calzado deportivo

Cabe señalar que para ambas disciplinas las prendas de compresión son permitidas (únicamente manga y media).

Se aplicará el reglamento oficial vigente aprobado por la Federación Mexicana de Voleibol, para ambas disciplinas y actuarán como árbitros los propuestos por la Comisión de Arbitraje de Voleibol del Estado de Aguascalientes.

Todo accidente ocurrido durante el desarrollo de la Olimpiada y Campeonato Juvenil Estatal 2017 será considerado riesgo deportivo quedando a responsabilidad de los participantes.

El Comité de Honor y Justicia será conformado durante la Junta Técnica General y quedará integrado por un representante del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, un representante de la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes, un representante de la Comisión de Arbitraje de Voleibol del Estado de Aguascalientes y tres delegados de equipos presentes durante su conformación.