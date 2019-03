Convoca Cimientos del Magisterio a marcha contra Veolia

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Francisco Flores Flores, dirigente estatal de Cimientos del Magisterio y el ajonjolí de todos los moles, Manuel Medina convocaron a la ciudadanía a una marcha para que Veolia responda a la calidad se servicios que brinda a la ciudad capital.

En entrevista, los dirigentes señalaron que la finalidad de esta marcha será el establecer un diálogo con los responsables de Veolia, así como con la alcaldesa Tere Jiménez, para buscar una solución a las problemáticas que la sociedad ha manifestado en contra de la concesionaria, como lo es la falta de transparencia, las tarifas altas o la mala calidad del servicio.

Ambos grupos esperan que la respuesta de las autoridades sea de manera inmediata, y si no, buscarán diversas estrategias para ejercer presión. En dichas estrategias no descartan llamar a no pagar del servicio de agua o también a solicitar un amparo constitucional.

“No estamos en contra de las concesiones, también eso debe ser real, pero deben ser concesiones como se manejan en Argentina, como se manejan en Europa, concesiones transparentes, no concesiones oscuras, más turbias que el agua del drenaje”, expresó Manuel Medina Ortega.

A la vez, los dirigentes informaron que se hará entrega de un documento para el Congreso del Estado, Congreso de la Unión e incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se expliquen diversas propuestas para responder a las peticiones que la sociedad les ha manifestado.

“En Aguascalientes y en muchos lugares del país lo que ha jodido a las concesiones y a la sociedad es que hay un contubernio y un enriquecimiento mutuo ante el concesionario y quien lo concesiona. El agua aquí es un problema y la concesión está mal hecha” señaló Manuel Medina.

Finalmente, tanto el Frente Estatal de Lucha Campesina como Cimientos del Magisterio invitaron a no politizar esta marcha, en donde todos los que acudan a este movimiento deben asistir en calidad de ciudadanos y no como figuras políticas.

La marcha será el próximo miércoles 13 de marzo a las 10:00 am partiendo del edificio del sindicato ferrocarrilero hacia la presidencia municipal.