Contralor municipal de Calvillo, implicado en desvíos de recursos del OSFAGS

Ángel Dávalos/ Radio BI

Aguascalientes, Ags.- El actual contralor municipal en Calvillo podría estar implicado en el desvío de recursos ante la compra irregular por casi 4 millones de pesos de un software que se destinaría al mejor funcionamiento del Órgano Superior de Fiscalización, se trata del priísta Noel Antelmo Ruiz Carrillo, quien fungiera como el director del área de auditoría para el desempeño durante la administración de Arturo Solano Flores al frente del OSFAGS, cabe señalar que las fuentes que pasaron estos datos a Radio BI aseguran que entre el alcalde Adán Valdivia y Noel Ruiz hay una fuerte relación de compadrazgo, lo que de alguna manera podría hacer sospechar que esta situación ha retrasado la denuncia que debe hacer ante la fiscalía el presidente de la comisión de vigilancia en el congreso, Jaime González por los malos manejos que se dieron en esta dependencia en años anteriores, habla al respecto la diputada priísta Citlalli Rodríguez, quien se dijo extrañada por el retraso que ha tenido este proceso para llevar a los presuntos responsables ante la ley.

“…es un tema que se ha tocado exclusivamente en la comisión de vigilancia pero con información privilegiada y reservada por el presidente de la comisión, o sea, no todos los temas se han socializado como insisto, esas 25 carpetas, yo lo único que conozco es una auditoría que se nos entregó, ustedes tuvieron conocimiento de la misma, que tiene muchas imperfecciones que no está certificada, que por sí sola nho es como un instrumento de prueba ya de un delito…”

Rodríguez González aseguró que el único que tiene información sobre el caso del OSGFAGS es Jaime González, por lo que es el responsable del retraso que se ha dado al proceso judicial que ya debía haber comenzado en la fiscalía del estado.

“…ese es un acuerdo que tomamos en la comisión de que se le diera vista a la contraloría y es lo que se hizo, darle vista, ponte a hacer tu trabajo, ahí está, ponte lo que te toca hacer, porque insisto, los diputados no somos ni jueces, ni ministerios públicos, nosotros no somos quienes para decir si es o no culpable o inocente y vamos a darle tantos años, pues no es nuestra chamba…”

Hay varias carpetas de las que se desconoce su contenido, por lo que la legisladora priísta hizo un llamado a la mesa directiva del congreso para que pueda apercibir al presidente de la comisión de vigilancia con el objetivo de que pueda hacer del conocimiento de los diputados el avance que tiene este proceso para llevar a cuentas a los presuntos responsables del desvío de casi 16 millones del pesos en el OSFAGS durante 2016.

“…a mi sí me gustaría que se actuara con apego a la imparcialidad y verdaderamente a los principios de transparencia no sean con revanchismos políticos porque a veces pareciera eso…”