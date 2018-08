Contra Lobos los 3 puntos se quedan en casa: Riaño

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Claudio Riaño, delantero del equipo de Aguascalientes, habló con los medios de comunicación sobre la confianza que va tomando con el pasar de los minutos y las ganas que tiene de volver a su nivel.

El pampero se dijo feliz por haber vuelto a las canchas con el primer equipo y haberlo ayudado a sumar los primeros tres puntos en la Copa MX. “Muy contento, fue un año difícil, estar de nuevo en el campo con mis compañeros y poder entrar de esa manera, ayudar para que el equipo consiguiera su primer triunfo en Copa, la verdad que fue una noche redonda”.

De igual forma, comentó que les faltan tres puntos frente a Lobos para cumplir el objetivo que se pusieron en la semana. “Al inicio de la semana nos planteamos conseguir seis puntos, ayer conseguimos los primeros tres y ahora vamos por los tres que nos quedan frente a Lobos”.

Con respecto a su rival en turno, Lobos BUAP, Riaño expresó lo siguiente. “Sabemos que es un equipo difícil, incómodo, que se repliega bien, va a ser bastante difícil, estuvimos viendo video sobre eso y trabajándolo, la clave va a ser no perder la paciencia cuando ellos se replieguen y tener la pelota, moverla para que aparezcan los espacios”.

“La verdad me estoy sintiendo bien, he jugado en la pretemporada bastantes minutos, he jugado con la segunda, con la Sub 20 para seguir agarrando ritmo, ayer en la Copa”, agregó el atacante argentino.

Además, admitió que está dispuesto a seguir sumando minutos con la categoría que sea necesario para retomar ritmo de juego. “Cada entrenamiento me siento mejor, así que donde el ‘Profe’ disponga voy a estar para sumar, sé que todavía me falta un poco más de ritmo, sumar más minutos, así que estoy dispuesto a jugar donde

toque”.

Para finalizar, Claudio resaltó las características de sus compañeros y aseveró que para un delantero, es el sueño contar con jugadores así. “La verdad que hay muy buenos jugadores, en mitad de campo tenemos jugadores de muy buen pie, que tratan muy bien el balón, entonces para los delanteros es mucho más fácil, sabemos que sólo tenemos que esperar el momento y picar al espacio que ellos nos la tiran”.