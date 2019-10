Contra Atlas vamos a seguir en la misma línea: Calderón

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hoy al finalizar el entrenamiento del equipo de cara al juego ante Atlas este viernes,

el lateral izquierdo de los Rayos, Cristian Calderón, atendió a los medios de comunicación que se d

ieron cita en Casa Club.

El seleccionado nacional mexicano expresó que ante Atlas buscarán seguir haciendo lo mismo que les ha dado resultados hasta ahora.

“Yo creo que jugar igual que como venimos jugando, seguir por el mismo renglón, no quitar el dedo de ahí

porque nos ha favorecido el estilo de juego que tenemos, creo que lo hemos hecho bien, hemos demostrado buenas cosas y hay que seguir por la misma línea”.

Cristian también explicó que está enfocado al cien por ciento en Necaxa.

“La verdad no hago caso a las cosas que salen, yo estoy concentrado en estar aquí en Necaxa, concentrado en Atlas que es el próximo rival, no me importa lo que estén hablando”.

Sobre el encuentro ante Atlas este viernes, Calderón comentó lo siguiente.

“Va a ser diferente, siempre que me enfrente a Atlas va a ser especial, fue el equipo que medio la oportunidad en primera división, entonces sí va a ser muy especial pero la verdad es que vamos a ganar y eso va a ser mucho mejor para mí”.

Además, habló sobre lo que hay que corregir de cara a la recta final del certamen.

“Nosotros entre semana hacemos un trabajo y si en el partido hacemos otras cosas, los que estamos mal somos nosotros, al final creo que debemos seguir por la misma línea, respetar, siempre confiar y creeren el compañero, obviamente también el buen futbol, creo que lo tenemos y no hay que intentar o hacer cosas de más que nos puedan perjudicar tanto en ofensiva como defensiva”.

Por último, el ‘Chicote’ aseguró que no le parece una desventaja jugar en casa ya que si bien no se han podido concretar algunas victorias, sabe lo que deben hacer para hacer pesar su casa.

“Yo creo que no, a lo mejor no hemos sacado los resultados que se quieren como locales, pero al final estamos

trabajando para ganar, lastimosamente no se nos dio el triunfo contra América pero es algo que

tenemos que ir trabajando, así como tener la concentración en los primeros y últimos minutos, hay que tener concentración máxima en todo el partido”.