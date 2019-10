Contra América no importa sí somos o no favoritos: Herrera

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Eduardo Herrera, delantero de Necaxa, habló con los medios de comunicación

sobre lo que será el partido de la jornada 14 frente a las Águilas y la recta final del torneo para los Rayos.

Herrera se dijo ansioso por el encuentro del sábado y mencionó que hay un buen ánimo en el equipo.

“Con muy buen ánimo, con muchas ganas de que llegue el sábado en nuestra casa, con nuestra gente, con un gran rival que se nos presenta y con la oportunidad de seguir con el buen paso, estamos enfocados en ir

paso a paso, en este caso es un partido que se disfruta por toda la atención que llegan a tener este tipo de partidos

y lo vamos preparando de la mejor manera”.

El delantero mexicano consideró que seguir haciendo lo que han venido haciendo será la clave para seguir en lo alto de la tabla.

“El equipo está con la confianza a tope, sabemos que mientras vayas más arriba tienes más responsabilidad, hay más

reflectores, los equipos rivales te estudian, se van preparando mejor y sabemos que cada vez será más difícil, pero estamos disfrutando, trabajando como siempre, con la misma humildad, compañerismo, eso es lo que nos ha resultado hasta ahora y no lo vamos a dejar de hacer”.

Sobre América, próximo rival de los Rayos, Herrera expresó lo siguiente.

“América siempre va a ser un rival complicado, más con la necesidad que tiene ahora por lo apretado que se está poniendo el torneo, pero nosotros con la misma mentalidad de enfrentar este partido nos estamos preparando

de la misma manera, para la mejor versión de América, no nos importa si nos dan como favoritos o no,

simplemente queremos hacer nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo,

creo que eso va a ser lo más importante”.

Para finalizar, ‘Lalo’ explicó que a pesar de ser líderes, son conscientes de cómo lo han logrado y buscarán seguir

trabajando así.

“Es de rescatar la ecuanimidad que ha tenido el grupo, a pesar de estar en primer lugar el equipo mantiene una actitud bastante humilde, bastante tranquila en cuanto a eso, no nos creemos de más, sabemos que los resultados los hemos sacado a base del esfuerzo, del trabajo en equipo”.