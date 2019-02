Continuidad de proyecto de bicicletas dependerá de siguiente municipio: Ramírez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Será la siguiente gestión municipal quien determine si brinda continuidad o no al proyecto de movilidad con bicicletas para el municipio capital, estableció el regidor panista Maximiliano Ramírez Hernández.

Lo anterior, después de que recién el Cabildo de Aguascalientes avaló el proyecto de estas unidades en diferentes puntos públicos de la ciudad; aunque solamente por los ocho meses que le restan a la administración.

“Es un convenio de colaboración y es un programa piloto. El municipio les prestará una bodega para mantenimiento y no les cobrará el impuesto en espacios públicos. Ya corresponderá a la siguiente administración ver qué tan factible es y ellos lo evaluarán”, señaló.

– ¿La decisión va a ser para la otra gestión si continúa o no?

– Lo que pasa es que si lo sometemos a más tiempo, tiene que pasar al Congreso.

Ramírez Hernández dijo que el proyecto iniciará este mes con 500 bicicletas que se colocarán en zonas como parques públicos, universidades, plazas a fin de servir para traslado de las personas.

“Son bicicletas inteligentes, ayudamos al medio ambiente y es una alternativa importante en materia de movilización en esta época que no hay gasolina”, apuntó el regidor.