Continuarán las bajas temperaturas en los próximos días en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se mantienen los pronósticos de bajas temperaturas para Aguascalientes en los próximos días debido a la presencia del frente frío No. 25 que se mezclará con la masa de aire frío que se encuentra en gran parte del país.

De acuerdo al capitán Miguel Olguín, integrante del Área Operativa de Protección Civil Estatal aunque el frente frío No. 25 ya va de salida del país aún se seguirán registrando sus estragos sobre todo por la mañana y noche.

“Se van a mantener temperaturas frías a muy frías durante la mañana, me parece que la temperatura máxima para la ciudad capital es de 25 grados y la mínima de 5, son los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional”.

Según el Servicio Meteorológico Nacional se esperan condiciones similares en Aguascalientes para el resto de la semana, mientras que en estados como Durango, Zacatecas, y Chihuahua aún se mantiene la probabilidad de caída de agua nieve.

Por lo anterior, Miguel Olguín llamó a la población a tener mucha precaución con el manejo de calefacción, sobre todo con el uso de anafres o braceros ya que pueden provocar intoxicaciones.

“No hacer anafres o prender lumbre por el despido de monóxido de carbono y que no hay circulación de aire puede provocar una intoxicación a las personas, no es recomendable eso, salir la gente abrigada, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, salir de donde está caliente al frío sin estar protegido, sin ropa abrigadora, es lo principal”.

Tras lo anterior se mantendrán en acción los albergues de la Coordinación Estatal de Protección Civil así como sus similares en los municipios del interior, con los que se tiene una estrecha colaboración.