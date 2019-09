Continúan operativos para detectar automóviles de plataforma “piratas”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El encargado de despacho, Gustavo Gutiérrez de la Torre, manifestó que tras el lamentable hecho ocurrido al verificador de la Coordinación General de Movilidad (CMOV), la postura de la dependencia es que se debe continuar con los operativos para retirar de circulación a los automóviles que ofrecen el servicio de taxi a través de una APP y que no cuentan con el holograma emitido por la autoridad estatal.

Gutiérrez de la Torre explicó que por encima de todo debe estar la Ley y que todo servicio de transporte, sea cual sea, debe estar debidamente regulado y registrado, esto por seguridad de los propios usuarios.

“Nada está por encima de la Ley y velaremos para que los usuarios tengan acceso a un servicio de calidad y debidamente regulado. Sabemos que la ciudadanía tiene una inquietud por las plataformas digitales y por eso hay una Ley que regula y permite la actividad de este tipo de transporte”, expresó Gutiérrez de la Torre.

La Ley de Movilidad del estado de Aguascalientes establece que los propietarios de los vehículos particulares, destinados a la prestación del servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas, deberán registrar ante la CMOV el vehículo con el que realizarán el servicio, así como tramitar la ficha de identificación.

Respecto al suceso ocurrido el pasado martes, el funcionario explicó que no es suficiente el registro ante Uber, sino que es necesario el holograma que se tramita en la CMOV y que al año tiene un costo de 3 mil 690 pesos.

Los verificadores de Transporte Público cumplen en los operativos cotidianos con lo que la legislación en la materia indica; “inspeccionar, vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables”.

Gustavo Gutiérrez de la Torre puntualizó que no se trata de una cacería en contra de los conductores de las distintas plataformas, por lo que se hace un llamado a respetar la ley y a las personas que trabajan ofreciendo este servicio, en cumplirla.