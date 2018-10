Continúa tras las rejas Luis Gorocito

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex jugador del Necaxa Luis Gorocito continúa en prisión en el Cereso de esta capital, por lo que es falso que se le haya ratificado su libertad, señaló el Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega.

Acto seguido el funcionario negó que se haya dado en días anteriores una audiencia para notificarle de su libertad, donde menciona que solo se trató de un trámite dentro de su proceso en un juzgado de distrito que no necesariamente tuvo relación con su salida del penal.

Incluso, mencionó que en estos momentos la fiscalía no se ha visto en la necesidad de actuar de alguna manera, pues en este caso en particular del ex jugador uruguayo del Necaxa todavía no se le ha dictado la sentencia definitiva.

La fiscalía esperará los tiempos del juez donde dependiendo de la resolución se determinará si se impugna o no, como en el caso de Alejando Molina, aunque no se pueden adelantar vísperas.

“El caso de Alejandro Molina como ustedes saben es distinto pues él ya salió, por lo que ustedes lo saben está en apelación esa decisión del juez (…) esta tramitándose el recurso de apelación, por lo que se refiere al caso del Gorocito”, sostuvo.

A ambos futbolistas se les vincula con la muerte de Luis Rodolfo Mariscal a consecuencia de los golpes que le propinaron en agosto del 2015 en el estacionamiento de un centro comercial al norte de la ciudad luego de haber estado en un antro.

Alejandro Molina obtuvo libertad el pasado 15 de julio tras recurrir al juicio abreviado y la reclasificación a homicidio en riña; sin embargo aún y con que en su momento se señalara que a su compañero Luis Gorocito se le había impuesto una millonaria fianza para salir, lo cierto es que continúa en el Cereso para varones.