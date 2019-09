Continúa sin normalizarse servicio de camiones urbanos en Aguascalientes: Ramírez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se ha normalizado el servicio de transporte público en la capital del estado, reconoció la diputada Gladys Ramírez Aguilar, presidenta de la comisión de Transporte Público del Congreso del Estado.

Lo anterior, pese al ofrecimiento del gobierno panista de Aguascalientes, quien anunció una remodelación en cuanto al servicio por medio del programa YoVoy que entró en operación este año.

“Aún no, siguen haciendo ajustes por lo mismo de ver las necesidades donde hay más. Todavía no se normalizan, seguimos pidiendo un poquito de consideración, sabemos que es desesperante para ti como pasajero estar esperando que nos haga favor de pasar la ruta, pero confíamos que pronto se normalice para no tener quejas de la ciudadanía pues es muy incómodo”, mencionó.

En torno al proyecto de las terminales para los conductores, que buscaría precisamente abatir esos retrasos de la circulación de unidades, la diputada del PAN indicó que “es un incentivo para los choferes que tengan condiciones dignas y siempre se ha manejado el tema de dignificar a los choferes y darles mejores condiciones”.

– ¿Se hablaba que cambiaron las unidades, pero los choferes son los mismos y siguen teniendo las mismas mañas?

– Se sigue capacitando a los choferes y sabemos que las malas mañas a veces es muy fácil adquirirlas, pero quitarlas es difícil. Por eso hacemos hincapié en que el servicio a la ciudadanía es lo más importante.

Ramírez Aguilar citó que están en proyecto tres terminales para camioneros, las cuales estarían ubicados en los fraccionamientos Villas de Nuestra Señora y Ojocaliente, ambos al oriente de la ciudad, así como al poniente en la carretera a Calvillo.